Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023
Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/0zLLNqFI9a
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