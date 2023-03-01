Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/0zLLNqFI9a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023