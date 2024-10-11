Yunanistan'ın 10 mil iddialarına yanıt! Türkiye, Ege'de hava araçlarını uçuracak

Türkiye, Yunanistan’ın 10 mil hava sahası dayatması nedeniyle çekildiği NATO tatbikatının ardından, bir kez daha Ege’de hava araçlarını uçuracak. Yunanistan ise, Türkiye’nin duyurusundan rahatsız.

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Yunanistan'ın 10 mil iddialarına yanıt! Türkiye, Ege'de hava araçlarını uçuracak
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Türk hava ve deniz kuvvetleri, Ege’de çeşitli eğitimler yapmak üzere bazı sahaları NOTAM ve NAVTEX’ler aracılığıyla kapattı.

Yapılan duyurularda 10 Ekim’de “Atışsız Deniz Hava Eğitimleri”, 12 Ekim’de “Atış Eğitimleri” yapılacağı duyuruldu. Ancak Türkiye’nin eğitimleri, Atina’nın tepkisini çekti.

Türkiye’nin yayınladığı bildirimlere hızla yanıt hazırlayan Atina, söz konusu eğitim sahalarının Atina Uçuş Malumat Bölgesi içinde kaldığını, Türkiye’nin duyurularının hükümsüz ve geçersiz kabul edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yunan basını da Türkiye’nin eğitimlerinin aylar sonra Ege’de yeni bir “ihlal olasılığı” doğurduğunu yazdı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye’nin kısa süre önce Yunan taleplerine itiraz ederek NATO’nun Ramstein Flag 2024 Tatbikatı’ndan çekildiği hatırlatıldı. “Ankara bir kez daha 10 millik Yunan hava sahasını tanımadığını göstermek için sahaya çıkıyor.” İfadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, yakın zamanda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından Girit çevresinde Medusa 13 Tatbikatı’nın başlayacağı, bunun da Türkiye-Libya anlaşmasına karşı bir meydan okuma olduğu ileri sürüldü.

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