Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği Göçmenleri Türkiye Kurtardı

Yunanistan Çanakkale açıklarında 40 Afgan göçmeni Türk karasularına geri itti. Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği Göçmenleri Türkiye Kurtardı

Yunanistan'ın Türk karasularına geri itilerek ölüme terk ettiği göçmenler, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, Afganistan uyruklu 40 göçmenin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

Yunanistan Geri İtti Türkiye Kurtardı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü sabah saat 05.35 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ gönderildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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