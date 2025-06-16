Yurt dışına kaçamadan yakalandılar: FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne’de polisin titiz takibi sonucu yurt dışına kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ şüphelisi ve onlara yardım eden iki sürücü yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yurt dışına kaçamadan yakalandılar: FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yurtdışına kaçış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, kentte operasyon düzenledi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

TAKİBE ALINAN ARAÇTA FETÖ ŞÜPHELİLERİ VE GÖÇMENLER VARDI

Polis ekipleri, şüpheli iki aracı takibe aldı. İlk olarak otoyol gişeleri mevkisinde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni araçtan indiren bir otomobil durdurularak içerisindeki göçmenlerle birlikte sürücü gözaltına alındı. Ardından ikinci araç da yakalanarak, içinde bulunan 5 FETÖ şüphelisi ile diğer sürücü gözaltına alındı.

Meslekten ihraç Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D, FETÖ iltisaklı kurumda çalıştığı belirlenen S.Ü ve H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakimlik, zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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