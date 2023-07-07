Yurt dışından telefon getirecekleri üzecek haber! Kayıt ücreti 20 bin liraya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

Ehliyet hariç tüm harçlar yüzde 50 artırıldı.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım için harcı 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 saylı Harcar Kanununa tabi tüm harçlarda yüzde 50 artış yapıldı.

Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleler vergisinin oranı ise yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye yükseltildi.