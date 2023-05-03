Yurtdışında oy kullananların sayısı milyonu aştı: İşte son sayı!
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165'i oy kullandı.
Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.
Kaynak: Anadolu AjansıCumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti Jet Fadıl'a hapis cezası Sudan'da Türk uçağına saldırı