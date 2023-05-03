Yurtdışında oy kullananların sayısı milyonu aştı: İşte son sayı!

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.