Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi

Zonguldak'ta 14 yaşındaki bir çocuk doğum yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, çocuk ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi
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Bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde haberler yer aldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yapan 14 yaşındaki çocuk ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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