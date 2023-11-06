Altınla Eşdeğer Süt! 10 Yaş Geriye Götüren İksir!

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve çoğu kişinin severek tükettiği aynı zamanda faydasını gördüğü oldukça sağlıklı bir tarifle geldik. Beslenme uzmanlarının da güvenle tavsiye ettiği muhteşem altın süt tarifini sizin için araştırdık! Birçok hastalığa fayda sağlayan, şifa deposu altın süt tarifinin tüm detayları yazımızda!

Altın Süt Nedir?

Altın süt adını zerdeçaldan alan oldukça sağlıklı bir içecektir. Zerdeçal başlı başına şifa deposu bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda Güney Asya ülkelerinde kansere karşı kalkan oluşturmasıyla da oldukça popüler olan bir besin. Zerdeçal, içerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde oldukça sık kullanılan bir besin kaynağıdır. Altın süte, altın süt denilmesinin en önemli ana maddesi zerdeçaldır. Zerdeçalın yanında altın sütün içerisinde; karabiber, tarçın, zencefil, bal ve süt bulunmaktadır. Birbirinden sağlıklı bu besinler birleştiğinde ise ortaya şifa deposu bir içecek çıkıyor.

Altın Süt Ne İşe Yarar?

Uzmanlar tarafından da kanıtlanmış muhteşem faydaları olan altın süt, içerisinde bulundurduğu besinler sayesinde doğal antibiyotik etkisi yaratıyor. Sağlığa birçok faydası olan altın süt, bağışıklığı güçlendirmeden cildi güzelleştirmeye kadar birçok farklı alanda kendini gösteriyor. Hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olan altın süt, aynı zamanda vücudunuza enerji verir. Altın süt, üst solunum yolu, karaciğer, bağırsak, sindirim, tiroid, mide, baş ağrısı, diş ağrısı ve daha birçok hastalığa birebir fayda sağlar. İşte altın sütün muhteşem faydaları…

Altın Sütün Faydaları Nelerdir?

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayarak cildin temizlenmesine, yenilenmesine ve güzelleşmesine fayda sağlar. Aynı zamanda ciltte bulunan sivilcelerin onarılmasına yardımcı olarak sivilce oluşumunu engeller.

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildi ve saçları güzelleştirir.

İçerisinde bulunan besinler sayesinde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak; grip, nezle, öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Sindirim sisteminizi düzenleyerek, metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirimi kolaylaştırırken, kabızlığı da giderir.

Vücuttaki yağ yakımını hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı olur. Bununla birlikte tok tutma özelliği bulunmaktadır.

Karaciğerdeki yağlanmayı azaltır ve karaciğerin yenilenmesini sağlar.

Vücuda enerji vererek kan şekerini dengeler.

Bağırsaklardaki probiyotiklerin artmasına yardımcı olur.

Tiroid ve mide hastalıklarına iyi gelir.

Baş ağrısı ve diş ağrı gibi ağrılara iyi gelerek, ağrıyı keser.

Doğal ağrı kesici özelliğiyle, regl sancılarını yatıştırır.

Hafızayı güçlendirir ve beynin düzenli çalışmasını sağlar.

Altın Süt Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

1 su bardağı süt (badem sütü ya da Hindistan cevizi sütü de olabilir)

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı süzme bal

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

Hazırlanışı;