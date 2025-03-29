Miss Turkey güzelinin tacı geri alındı! Nedeni ortaya çıktı

2024 Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı. İşte nedeni...

Miss Turkey güzelinin tacı geri alındı! Nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:

Miss Turkey 2024 ikincisi Cemre Üker, Fransa’daki resmi işlemleri nedeniyle Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını açıkladı. Üker'in çekilmesiyle nedeniyle yarışmaya başka bir ismin katılmasına karar verilirken Üker'in tacı da geri alındı. 

ÜNVANI GERİ ALINDI

Cemre Üker, Miss Turkey’nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında, Fransa’da devam eden vatandaşlık başvurusu kapsamında kritik duruşmalarının olduğunu ve bu sebeple Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını açıkladı. Üker, “Avukatım, bu sürecin dosyam açısından hayati önemde olduğunu belirtti. Bu nedenle yarışmadan çekilme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

YERİNE GİDECEK İSİM BELLİ OLDU

Miss Turkey organizasyonu, Üker’in yerine Türkiye'yi Polonya’da düzenlenecek yarışmada temsil edecek ismi duyurdu.

Miss Turkey Komitesi, Üker’in yarışmaya kısa süre kala çekilmesi üzerine, tüm hukuki haklarını saklı tutarak Miss Supranational ünvanını geri aldığını duyurdu. Açıklamada, “Bu durumda, Cemre Üker’in yerine, yarışmada kendisinden sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk ülkemizi temsil edecektir” denildi.

Günün Manşetleri
Milli Sporcu Önder finalde dünya rekoru kırdı
“CHP Liderinin açıklamaları kabul edilemez”
Güney Kıbrıs’ta yeni terör yapılanması!
Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri
Gazze’deki son durumu görüştü
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
Can kaybı ve yaralılar var
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
"ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"
Çok Okunanlar
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? 400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor?
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor?
İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı! İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı!