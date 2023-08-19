Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri neler? Saç dökülmesini önleyen en iyi şampuan markaları

Saç dökülmesi, her bireyin yaşamında doğal bir süreç olarak yer alır. Saç telleri belirli bir yaşam döngüsünden geçer: 4-6 yıl boyunca büyür, ardından dinlenme evresine geçer ve sonunda dökülür. Günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Ancak bu sayının üzerinde saç dökülmesi yaşanıyorsa veya banyo sırasında, saç kurutma sırasında elinize daha fazla saç telinin geldiğini fark ediyorsanız, bu durum ciddiye alınmalıdır. Saç dökülmesinin pek çok farklı nedeni olabilir ve doğru nedenin belirlenmesi önemlidir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR? SAÇ DÖKÜLMESİ SEBEPLERİ

Genetik Faktörler:

Saç dökülmesi kadınlar ve erkeklerde farklı şekillerde görülür. Erkeklerde yaygın olarak görülen genetik saç dökülmesi, hormonlara duyarlı olan saç foliküllerinin zamanla zayıflamasına ve saçın incelmesine yol açar. Bu tip saç dökülmesi yaşla birlikte artar ve saç ekimi gerekebilir.

Deri Problemleri:

Deri hastalıkları, saç dökülmesine neden olabilir. Sedef hastalığı, egzama, mantar enfeksiyonları gibi hastalıklar saç sağlığını etkileyebilir. Bu durumun tedavisi, altta yatan deri rahatsızlığının iyileştirilmesini içerir.

Beslenme Alışkanlıkları:

Dengesiz beslenme, uzun süreli açlık veya yetersiz beslenme saç dökülmesine yol açabilir. Saçın sağlıklı kalabilmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alması gereklidir.

Vitamin ve Mineral Eksikliği:

B12, D vitamini, biotin, çinko gibi vitamin ve minerallerin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Bu eksikliklerin giderilmesi için uygun takviyeler almak önemlidir.

Hormonal Sorunlar:

Hormonal dengesizlikler, adet düzensizlikleri, tüylenme artışı gibi sorunlar saç dökülmesine yol açabilir. Hormonal tedaviler bu tür dökülmeleri kontrol etmekte etkili olabilir.

İlaç Kullanımı ve İç Hastalıkları:

Bazı ilaçlar ve iç hastalıklar saç dökülmesine neden olabilir. Örneğin, tiroid hastalıkları, diyabet, kullanılan ilaçlar saç sağlığını etkileyebilir. Bu tür durumlar uzman doktorlar tarafından değerlendirilmelidir.

Stres ve Depresyon:

Aşırı stres, depresyon ve anksiyete saç dökülmesine neden olabilir. Stres yönetimi ve psikolojik destek bu tür dökülmeleri azaltabilir.

Doğum ve Hormonal Değişimler:

Doğum sonrası dönemde hormonal değişiklikler saç dökülmesine yol açabilir. Özellikle doğum sonrası saç dökülmesi yaygındır ancak genellikle geçicidir.

Saç Bakım Hataları:

Saçı aşırı sıkı bağlamak, sıcak fön uygulamak, sık sık saç boyatmak gibi yanlış saç bakım alışkanlıkları saç dökülmesine neden olabilir.

Saç Hastalıkları:

Mantar hastalıkları ve alopesi areata gibi saç hastalıkları da dökülmeye yol açabilir. Tedavi gerekebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN EN İYİ ŞAMPUAN MARKALARI

İşte saç sağlığını desteklemek için tercih edebileceğiniz en iyi 10 saç dökülmesine karşı şampuan:

Ducray Anaphase + Plus Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: Saç köklerini güçlendiren vitamin kompleksi ile saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur.

Phyto Phytocyane Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: İçeriğindeki gingko biloba ve vitamin B6 ile saçın beslenmesini destekleyerek saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Hair 360 Intensive Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: Saç tellerini güçlendiren özel formülü sayesinde saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur.

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bakım Şampuanı: Yoğun saç dökülmesine karşı bitkisel formülü ile saçları güçlendirir ve dökülmeyi engellemeye yardımcı olur.

Zigavus Forte Ultra Clinical Saç Dökülmesine Karşı Bakım Şampuanı: Bitkisel özler ve vitaminlerle saç köklerini besleyerek saç dökülmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Prozinc Plus Saç Dökülmesine Karşı Etkili Şampuan: Trico Kompleks & Saw Palmetto ile saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur, saçın sağlıklı uzamasını destekler.

Babe Energising Canlandırıcı Şampuan: Saçları canlandırmayı hedefleyen özel formülü ile saçlara hacim kazandırır.

Vichy Dercos Energising Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: Aminexil ve vitaminler ile saçları güçlendirir, saç dökülmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Cystiphane Biorga Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: Sistin öncüsü ve B6 vitamini ile saç köklerini korumaya yardımcı olur, saç kuruluğunu önler.

Revox Saç Dökülmesine Karşı At Kuyruğu Şampuanı: Bitkisel içerikli HORSE TAIL COMPLEX ile saç köklerini güçlendirir, saçların beslenmesine yardımcı olur.

Saç dökülmesine karşı etkili şampuanlar saç sağlığınızı desteklemek için tasarlanmıştır. İhtiyacınıza en uygun şampuanı seçerek saç dökülmesi problemini azaltabilirsiniz.