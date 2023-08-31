Ultherapy (ulthera yöntemi) nedir? Cildi ameliyatsız sıkılaştıran teknoloji ultherapy etkileri nelerdir? Ulthera yöntemi özellikleri

Cildin sıkılığını kaybetmesi, yerçekimi etkisi ve azalan kolajen üretimi zamanla ciltte sarkma ve çizgilenmeye neden olabilir. Ultherapy, ameliyatsız yüz ve boyun germe işlemi olarak bilinir ve cildi doğal yollarla toparlamayı hedefler. Bu tedavi yöntemi, cildin alt katmanlarında ses dalgalarının kontrollü şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir.

ULTHERAPY (ULTHERA YÖNTEMİ) NEDİR? CİLDİ AMELİYATSIZ SIKILAŞTIRAN TEKNOLOJİ

Ultherapy, cildin alt katmanlarında bulunan taşıyıcı dokularda ses dalgalarını kullanarak noktasal ısı artışları oluşturarak kolajen üretimini uyaran bir tedavi yöntemidir. Bu sayede ciltte sıkılaşma ve gerginlik sağlamayı amaçlar.

CİLDİ AMELİYATSIZ SIKILAŞTIRAN TEKNOLOJİ ULTHERAPY ETKİLERİ

Daha fazla kolajen üretimi

Güçlenmiş bağ dokusu

Daha sıkı bir cilt

Gözle görülür kırışıklık azalması

ULTHERA YÖNTEMİ ÖZELLİKLERİ

Diğer benzer teknolojilerden farklı olarak, Ultherapy işlemi sırasında ultrasonografi ekranı kullanılarak işlemin gerçekleştiği bölge takip edilir. Bu sayede dokulara duyarlı ve hassas bir müdahale sağlanır. FDA onaylı Ulthera teknolojisi, işlemi tam olarak hedeflenen dokulara iki farklı katmanda gerçekleştirme yeteneği ile öne çıkar.

Ultherapy ile sarkma ve çizgilenme sorunlarına ameliyatsız çözüm sunulur. Yüz konturu, kaş, alın, göz çevresi gibi bölgelerdeki cilt sıkılığı kaybı Ultherapy ile tedavi edilir. İşlem, ses dalgaları aracılığıyla cildin altındaki taşıyıcı bağ dokusunda ısı oluştururken, üst tabakalara zarar vermez.

Ultherapy işlemi, yaklaşık 30 ila 60 dakika arasında süren tek bir seansla gerçekleştirilebilir. Uygulama yapılan bölgeye bağlı olarak süre değişiklik gösterebilir.

Ultherapy uygulaması, ciltteki sarkmaların ve gevşemelerin tedavisi için etkili bir seçenektir. Yüz, boyun, çene hattı, kaş ve göz çevresi gibi farklı bölgelerde kullanılabilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak, odaklanmış ultrason teknolojisi sayesinde derin dokulara etki edebilme yeteneğine sahiptir.