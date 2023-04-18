Salih Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, YouTube'daki Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katılması ve sorduğu sorularla sosyal medyada gündem oldu. Peki Salih Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu nerelidir?

Salih Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu kimdir?
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube'da yer alan Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olmuştu.

Programda Ümit Özdağ'a soru sormaya gelenler arasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu da yer almış, Gergerlioğlu programda Ümit Özdağ ile yaşadığı tartışmayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

SALİH GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğludur. Salih Gergerlioğlu, 2 Şubat doğumludur.

Hakkında yeterli bilgi bulunmayan Salih Gergerlioğlu, sosyal medyada babası Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili paylaşımlarla kendisinden söz ettirmişti.

Salih Gergerlioğlu 2 Nisan 2021'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Babamı tutuklamaya geldiler'' ifadesine yer vermişti.

Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabının kullanıcı adı: @Salihro'dur.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesinden sonra oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabında birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. ''Artık Özgür'' notunu düşmüştü.

Salih Gergerlioğlu, BaBaLa TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programına katılıp konuklara sorduğu sorularla son zamanlarda gündem olmaktadır.

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