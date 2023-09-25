25 Eylül hava durumu... Meteoroloji hangi illeri uyardı?
Hava durumun her gün insanların en fazla merak ettiği konulardan biridir. Peki, bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı değişecek mi? 25 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
25 EYLÜL 2023 İÇİN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- SİNOP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
- VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık