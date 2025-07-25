95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Termometreler 46,1 dereceyi gösterdi

ANTALYA'DA 95 YILIN EN SICAK TEMMUZU YAŞANDI

Antalya'da hava sıcaklığı 46,1 dereceye çıkarak, 1930’dan bu yana temmuz ayında kaydedilen en yüksek değer olarak tarihe geçti. Önceki rekor, 6 Temmuz 2000’de 45 dereceyle kırılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını bildirmişti. Antalya’da bu hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 dereceyi aştı. Nem oranının yüksekliği ise hissedilen sıcaklığı 8-10 derece artırdı.

TERMOMETRELER 46,1 DERECEYİ GÖSTERDİ

25 Temmuz Cuma günü saat 15.00 civarında kent merkezinde sıcaklık 46,1 dereceye ulaştı. Böylece son 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı.

İLÇELERDE DE KRİTİK DEĞERLER AŞILDI

Sıcaklık Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43 ve Alanya'da 40 derece olarak ölçüldü.

SOKAKLAR BOŞALDI, PLAJLAR DOLDU

Bunaltıcı sıcak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar şemsiye ve şapka kullanırken, birçok kişi serinlemek için plajlara yöneldi.