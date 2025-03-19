Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı. Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdürecek?

Ankara güne kar yağışıyla başladı. Ankara'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Mart ayında kışı yeniden getirdi. Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdürecek?

Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı. Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdürecek?
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Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

 

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK?

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar indi.

Bugün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı beklenirken günün en yüksek sıcaklık değeri 4 derece civarında olacak.

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