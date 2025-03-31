Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, rüzgar... 31 Mart pazar hava durumu
Meteoroloji bayramın ikinci gününde birçok ili uyardı. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mart 2025 hava durumu raporu ve il il hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği; hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
31 MART 2025 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney ve İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin hariç) bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu