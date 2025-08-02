Bu hafta sonu nasıl bir hava bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin 48 saatlik tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Yağış beklenen bölgeler ve sıcaklık tahminleri açıklandı. İşte şehir şehir son durum...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bu hafta sonu nasıl bir hava bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin 48 saatlik tahmini
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YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bu hafta sonu yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

SICAKLIKLAR BAZI BÖLGELERDE DÜŞECEK

İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşecek. Doğu illerinde ise sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman saatte 40-60 km hıza ulaşabileceği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, İç Ege, Doğu ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in batısı yağış alacak. Diğer bölgelerde hava açık olacak.

ŞEHİR ŞEHİR SICAKLIK TAHMİNLERİ:

• Ankara: 33°C
• İstanbul: 32°C
• İzmir: 36°C
• Antalya: 31°C
• Adana: 35°C
• Diyarbakır: 40°C
• Samsun: 31°C
• Trabzon: 29°C

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