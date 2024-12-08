Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!
Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde (8 Aralık 2024) bugün hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 8 şehre kar yağması bekleniyor.
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Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 8 Aralık Pazar günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler belli oldu. İşte bugün kar yağışı beklenen o şehirler..