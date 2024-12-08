Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!

Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde (8 Aralık 2024) bugün hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 8 şehre kar yağması bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!
Yayınlanma:

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 8 Aralık Pazar günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler belli oldu. İşte bugün kar yağışı beklenen o şehirler..

1-ARDAHAN

2-KARS

3-IĞDIR

4-AĞRI

5-ERZURUM

6-ERZİNCAN

7-MUŞ

8-BİTLİS

Hava durumu
Günün Manşetleri
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Artvin'de heyelan felaketi
Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu
Çok Okunanlar
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti