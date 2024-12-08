Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 8 Aralık Pazar günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler belli oldu. İşte bugün kar yağışı beklenen o şehirler..

1-ARDAHAN

2-KARS

3-IĞDIR

4-AĞRI

5-ERZURUM

6-ERZİNCAN

7-MUŞ

8-BİTLİS