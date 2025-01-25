Bu şehrimizde kar yağışı bakın sürücüleri nasıl zorladı!

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, mahalle muhtarı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Bu şehrimizde kar yağışı bakın sürücüleri nasıl zorladı!
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; yüksek kesimlerde yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline döneceği tahmin edildi.

Tepebaşı ilçesi kırsal Yarımca Mahallesi ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaklaşık 5 santimetre kar olduğu öğrenildi. 

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