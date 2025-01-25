Bu şehrimizde kar yağışı bakın sürücüleri nasıl zorladı!
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, mahalle muhtarı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; yüksek kesimlerde yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline döneceği tahmin edildi.
Tepebaşı ilçesi kırsal Yarımca Mahallesi ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaklaşık 5 santimetre kar olduğu öğrenildi.