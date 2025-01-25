Bu şehrimizde kar yağışı bakın sürücüleri nasıl zorladı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; yüksek kesimlerde yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline döneceği tahmin edildi.

Tepebaşı ilçesi kırsal Yarımca Mahallesi ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaklaşık 5 santimetre kar olduğu öğrenildi.