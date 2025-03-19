Dikkat! Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/saat) fırtına, batısında yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege’de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.