Eskişehir Beyaza Büründü!

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir-Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.