Eskişehir Beyaza Büründü!

Eskişehir'de gece yarısından sonra aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Eskişehir Beyaza Büründü!
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Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir-Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Eskişehir Beyaza Büründü! - Resim : 1

Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.

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