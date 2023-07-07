Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Hava sıcaklıkları bunaltırken herkesin merak ettiği konu havaların ne zaman serinleyeceği. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşeceği günü açıkladı. Ayrıntılar haberimizde...

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu
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Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu raporuna göre beklenen serinleme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunu sizin için derledik. 

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 1

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BURSA: 21°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE: 22°C - 34°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL: 23°C - 33°C / Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • KOCAELİ: 23°C - 34°C / Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 2

Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR: 18°C - 30°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ: 21°C - 37°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR: 25°C - 35°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA: 21°C - 37°C / Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 3

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA: 25°C - 29°C / Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA: 24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA: 17°C - 32°C / Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MERSİN: 27°C - 32°C / Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 4

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 19°C - 31°C / Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 19°C - 30°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KAYSERİ: 15°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 21°C - 34°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 5

Batı Karadeniz Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise havanın parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU: 16°C - 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU: 14°C - 31°C / Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP: 24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK: 21°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE: 22°C - 30°C / Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 21°C - 30°C / Parçalı bulutlu
  • TOKAT: 17°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • TRABZON: 23°C - 28°C / Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 6

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 14°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu
  • IĞDIR: 20°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA: 22°C - 39°C / Parçalı ve az bulutlu
  • VAN: 16°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu - Resim : 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 26°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA: 26°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

KAYNAK: mgm.gov.tr

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