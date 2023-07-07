Hava sıcaklıkları düşecek mi? 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu raporuna göre beklenen serinleme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunu sizin için derledik.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 21°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 22°C - 34°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C - 34°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 23°C - 33°C / Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

23°C - 33°C / Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ: 23°C - 34°C / Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 18°C - 30°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18°C - 30°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 21°C - 37°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C - 37°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 25°C - 35°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C - 35°C / Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA: 21°C - 37°C / Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 25°C - 29°C / Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C - 29°C / Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 17°C - 32°C / Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C - 32°C / Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN: 27°C - 32°C / Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 19°C - 31°C / Parçalı ve az bulutlu

19°C - 31°C / Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 19°C - 30°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - 30°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KAYSERİ: 15°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu

15°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu KONYA: 21°C - 34°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise havanın parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 16°C - 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16°C - 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 14°C - 31°C / Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14°C - 31°C / Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu

24°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 21°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu

21°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu RİZE: 22°C - 30°C / Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C - 30°C / Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 21°C - 30°C / Parçalı bulutlu

21°C - 30°C / Parçalı bulutlu TOKAT: 17°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu

17°C - 33°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON: 23°C - 28°C / Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 14°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu

14°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu IĞDIR: 20°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu

20°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 22°C - 39°C / Parçalı ve az bulutlu

22°C - 39°C / Parçalı ve az bulutlu VAN: 16°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık MARDİN: 26°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

26°C - 36°C / Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 26°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

KAYNAK: mgm.gov.tr