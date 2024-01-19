İstanbul için alarm verildi! Yarın sabah başlıyor...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların azalmaya başlayacağını aktardı.

'SABAH POYRAZ OLACAK'

Şen, "Bir haftalık aralıklarla soğuklar devam ediyor. Bugün bahar havası. Yağış bazı semtlerde oldu. Akşam saatlerinde Anadolu yakasında bir yağış olacak ama çok önemli değil. Bugün lodos hakimdi, bazı deniz seferleri de aksadı. Ama yarın sabahtan itibaren rüzgâr poyraza dönecek. Sıcaklıklar azalmaya başlayacak." dedi.

'SICAKLIKLAR 10 DERCEYE DÜŞECEK'

Yağışlı havanın Balkanlar'dan yurda gireceğini ifade eden Şen, "İstanbul’da yarın sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Avrupa’nın birçok kesiminde yağışlar devam ediyor. Orta Avrupa’daki sis yavaş yavaş Balkanlar’dan bize sarkacak. Önce Marmara’yı sonra Karadeniz’i daha sonra İç Anadolu’yu etkisi altına alacak." ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VAR'

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkan şu şekilde:

Yarın İstanbul’da şiddetli yağış var. Kuvvetli dediğimiz zaman 50 kilograma kadar, şiddetli dediğimiz zaman da 100 kilograma kadar yağış beklenir. Yarın İstanbul’a 50 ile 100 kg arasında yağış düşme ihtimali var. İstanbul’un bina ve yol alanı fazla olduğu için bazı semtlerde sel ve su taşkınları yapabilir. Buna dikkat edelim.

Yarın hava hızla soğumaya devam edecek. Gece 3’le 4 dereceye kadar sıcaklık düşebilir. Pazar günü de sıcaklık 4 derece civarında olacak. Cumartesi gecesi ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur yapabilir. Yarın poyraz biraz ters geçecek. Bu sisten İstanbul yine kar almayacak ama Trakya, Düzce, Kastamonu, Bolu’da kar yağacak. Isı adasının etkisiyle deniz suyu daha soğumadığı için ılıman bir iklim devam ediyor. Karadenizsahillerinde de yağış olmayacak. Fakat pazar günü yaylalarda ve yükseklerde kar yağışı olabilir.

'SOĞUK HAVA 26 OCAK'TA GERİ GELECEK'

Soğuk hava 26 Ocak’ta tekrar gelecek ama o zamanki durumuna bakacağız. İlk baktığımızda kar yağacakmış gibi görünüyor ama daha sonrasında bu değişiyor. Bu sene fazla bu duruma rastladık.