İstanbul için sarı kodlu uyarı

MGM’nin yaptığı sarı kodlu açıklamada, "Meteoroloji radarlarından alınan veriler ve son değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saat içerisinde İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların kısa bir süre içinde yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin edildiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması ve tedbir alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.