İstanbul'a Kar Geliyor! AKOM Tarih Verdi

Kar yağışı bekleyen İstanbulluları ilgilendiren haber Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. AKOM'a göre İstanbul pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek ve salı ve çarşamba günü ise kar yağışı gelecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

İstanbul'a Kar Geliyor

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün İstanbul'da 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ve 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

AKOM Kar Yağışı İçin Tarih Verdi

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.