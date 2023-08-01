İstanbul'a sıcaklık uyarısı! Perşembe gününe dikkat! 39 dereceye çıkacak

Yurdun genelinde uzun süredir etkisini sürdüren ve zaman zaman en yüksek seviyeye çıkan sıcak hava dalgalarının bir yenisi daha geliyor.

Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen ve yurt genelini etkisi altına alması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklıkları önümüzdeki günlerde vatandaşlara zor anlar yaşatacak.

Konuyla ilgili uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek eyyam-ı bahur sıcaklıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"PERŞEMBE GÜNÜ 'PİK' NOKTAYA ULAŞACAK!"

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, perşembe gününe dikkati çekerek şunları söyledi:

- İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz.

TEMMUZ'DAKİ SICAK HAVA DALGASINDAN 4-5 DERECE DAHA DÜŞÜK

Adil Tek, geçtiğimiz temmuz ayının sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına da vurgu yaptı.

Bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olduğunu belirten Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak şunları söyledi:

- Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok.

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti: