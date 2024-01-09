İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji ve Valilik ardı ardına açıklamalarla İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısında bulunmuştu.

İstanbullular ise bugün buz gibi bir havaya uyandı. Kurtköy, Çatalca ve Beylikdüzü ilçelerinden gelen kar görüntüleri yükse kesimlerin beyaza büründüğünü gösteriyor.

Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu

Kartepe'de Sıcaklık 3 Derece

Öte yandan İstanbul'a yakınlığıyla bilinen turizm merkezi Kartepe'de hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur hava sıcaklığındaki ani düşmeyle birlikte Kartepe'de kar yağışına dönüştü.

Meteoroloji'den Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sultangazi'de vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı