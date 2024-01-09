İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler...

İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. 10 derece birden düşen sıcaklıklarla birlikte sağanak ve fırtına uyarısının da bulunulduğu İstanbul'a kar yağışı manzaraları da gelmeye başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji ve Valilik ardı ardına açıklamalarla İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısında bulunmuştu.

İstanbullular ise bugün buz gibi bir havaya uyandı. Kurtköy, Çatalca ve Beylikdüzü ilçelerinden gelen kar görüntüleri yükse kesimlerin beyaza büründüğünü gösteriyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler... - Resim : 1

Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu

Kartepe'de Sıcaklık 3 Derece

Öte yandan İstanbul'a yakınlığıyla bilinen turizm merkezi Kartepe'de hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur hava sıcaklığındaki ani düşmeyle birlikte Kartepe'de kar yağışına dönüştü. 

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler... - Resim : 2

Meteoroloji'den Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler... - Resim : 3

Sultangazi'de vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı

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