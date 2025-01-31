İstanbullular dikkat! Kar yağışı kapıda

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalması bekleniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sude İnak Sude İnak
İstanbullular dikkat! Kar yağışı kapıda
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İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği aktarıldı.

5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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