İstanbullular O Tarihe Dikkat... 40 Saat Yağacak!

Bir süredir güneşin yüzünü gösterdiği İstanbul'da yarın sabah itibariyle kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu sıcaklıkların hissedilir düzeyde düşeceğini bildirirken İstanbul için de kuvvetli yağış alarmı verildi.

Sıcaklıklar Düşecek

Meteoroloji güncel hava durumu raporuna göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı aktarıldı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili son gelen bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:

Bugün perşembe ülkede yağış yok. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında lodos (güney batı) yönünden öğleden sonra kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 18, İzmir 21, Antalya 20, Ankara ise 14 derece olacak. Cuma sabah Trakya ve Marmara’nın batısında yağış başlıyor.

'İstanbul'a 40 Saatlik Yağış Geliyor'

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için 40 saat kesintisiz yağış uyarısını yaptı.

Ökten, "İstanbul'a yarın sabahtan itibaren 40 saatlik yağış geliyor. Yağışlar kuvvetli. Özellikle de Avrupa yakasında daha etkili. Avrupa yakasında Silivri ile Büyükçekmece arasında çok kuvvetli bir yağış gerçekleşecek. Tedbirli olunmalı..." ifadelerini kullandı.