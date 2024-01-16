İzmir'de sağanak yağış! Dereler taştı, sokaklar göle döndü...

İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından derelerin taştı. Taşan derelerden dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yağışlarla birlikte yükselen sulardan dolayı bazı yollar trafiğe kapatıldı...

İzmir'de sağanak yağış! Dereler taştı, sokaklar göle döndü...
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Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı.

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 16 Ocak 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 16 Ocak 2024 hava durumuHava Durumu
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