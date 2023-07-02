İzmir'e sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o günü işaret etti
Kavurucu sıcaklarla mücadele eden İzmirliler için serinleten haber Meteoroloji'den geldi. İzmir'de hafta boyu sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak olsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre o gün İzmir'de sağanak yağış etkili olacak.
Sıcaklıkların 35 dereceyi gördüğü İzmir'e serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre perşembe günü İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin raporuna göre gök gürültülü sağanak yağış, cuma günü etkisini kaybedecek.
Haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak olan İzmir'de perşembe gününe kadar hava açık ve sıcaklıkların 35 dereceyi bulması bekleniyor. Perşembe günü etkili olacak yağmur sonrası cuma günü İzmir yeniden 35 derece sıcaklığı görecek.
KAYNAK: mgm.gov.tr
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