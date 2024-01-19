Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Vatandaşların yoğun kullandığı 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi’nde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. 15 gün önce çığ tehlikesine karşı kapatılan yolda kar kalınlığının dozer boyunu aştığı zirve noktada ekipler kardan tüneller açarak ilerliyor. Uzungeçit beldesine giden 35 kilometrelik yolun yarısı ekiplerin 3 günlük çalışması ile açılırken, çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.



Yol açma ekibinde yer alan Cevher Ürek, 95’inci Şube olarak çalışmalarının devam ettiğini, Zengil Deresi’nde çığ tehlikesi olduğunu söyledi. Bölgede kar yağışının çok olduğunu ifade eden Ürek, "Bize verilen talimat sonucu yolları açmak için çalışıyoruz. Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Kar püskürme araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışıyoruz. 3 gündür çalışıyoruz, yolu yarıladık. Bugün yarın inşallah yolu açacağız" dedi.