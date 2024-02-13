Kar ve yağmur geliyor! O illere dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü açıkladı, o illere kar ve yağmur geliyor. Peki hangi illerde etkili olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Kar ve yağmur geliyor! O illere dikkat...
Kar ve yağmur geliyor! O illere dikkat...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü 5 il için sağanak, rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulundu. 15. Bölge Müdürlüğü; bölgede beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ve Batman’ın kuzeyinde, yarın öğleden sonra ise Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edilmekte olduğunu bildirdi.

KAR VE YAĞMUR GELİYOR

Kar ve yağmur geliyor! O illere dikkat... - Resim : 1

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile Şırnak’ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 13 şubat hava durumuMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 13 şubat hava durumuHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# meteoroloji # kar # yağmur
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