Meteoroloji duyurdu! Botları çıkarın! İstanbul'a kar geliyor...

İstanbulluların kar hasreti son buluyor. Meteoroloji, önümüzdeki hafta sonu için kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bu hafta iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.