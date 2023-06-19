Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda sel, su taşkını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusuna kuvvetli sağanak yağış geleceği belirtildi.
12 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, 12 ilin kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceğini belirtti. Yapılan uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek iller:
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Kocaeli
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Sakarya
- Düzce
- Zonguldak
- Bartın
KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010312y
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