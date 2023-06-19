Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusuna kuvvetli sağanak yağış geleceği belirtildi.

12 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, 12 ilin kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceğini belirtti. Yapılan uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek iller:

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Kocaeli

Bolu

Karabük

Kastamonu

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010312y