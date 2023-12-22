Meteoroloji Kar Yağışını Duyurdu! 4 Gün Sürecek...

Ülke geneli soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yer yer ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteren yağışlar özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kendini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan açıklamada ise şu değerlendirmelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların bazı illerde 26 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 0°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 13°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 8°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 3°C

Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C

Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -4°C, 5°C

Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı