Meteoroloji Kar Yağışını Duyurdu! 4 Gün Sürecek...
Meteoroloji'nin 22 Aralık hava tahmin raporuna göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonu yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışı 4 gün sürecek. Peki hangi illere kar geliyor? İşte il il hava durumu...
Ülke geneli soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yer yer ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteren yağışlar özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kendini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan açıklamada ise şu değerlendirmelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların bazı illerde 26 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 7°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 0°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 13°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 2°C, 8°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 3°C
Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KARS -8°C, 3°C
Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN -4°C, 5°C
Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 8°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı