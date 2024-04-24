Meteoroloji uyardı! Çankırı başta olmak üzere o illeri fırtına bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Meteoroloji uyardı! Çankırı başta olmak üzere o illeri fırtına bekliyor!
Editör: Metehan Gül
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Çankırı’da 25 Nisan Perşembe günü etkili olması beklenen fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı’da 25 Nisan Perşembe günü fırtına tahmininde bulundu. Sabah saatlerinden itibaren başlamasının beklendiği açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Açıklamada, “25 Nisan 2024 Perşembe günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
(BG-ÖZ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çankırı # fırtına
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