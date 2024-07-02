Meteoroloji uyardı! Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e dikkat

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de yaşayanlar dikkat. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji uyardı! Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e dikkat
Editör: Nurullah Aydın
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Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de yaşayanları ilgilendiren haber Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ELAZIĞ, TUNCELİ VE BİNGÖL'E DİKKAT

Meteoroloji uyardı! Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e dikkat - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

Meteoroloji o şehirlere 'sarı' uyarıMeteoroloji o şehirlere 'sarı' uyarıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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