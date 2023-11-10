Meteoroloji'den Uyardı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın | 10 Kasım 2023 Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava görülürken, bir kısmında da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den Uyardı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın | 10 Kasım 2023 Hava Durumu Tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim görülürken, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Kasım 2023 Cuma illere göre hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den Uyardı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın | 10 Kasım 2023 Hava Durumu Tahminleri - Resim : 1

7 KASIM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağana ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağana ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den Uyardı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın | 10 Kasım 2023 Hava Durumu Tahminleri - Resim : 2

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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