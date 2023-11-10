Meteoroloji'den Uyardı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın | 10 Kasım 2023 Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim görülürken, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Kasım 2023 Cuma illere göre hava durumu nasıl olacak?

7 KASIM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağana ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağana ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu