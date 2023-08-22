Metorolojiden alınan bilgilere göre 22 Ağustos günü hava durumu raporu! Bazı illere sağanak uyarısı
Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı bazı illerde artmaya devam ederken bazılarında düşüşe geçecek ve yerini yağmura bırakacak. Peki 22 Ağustos günü hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
22.08.2023 tarihi için uzmanlar hangi uyarılarda bulunuyor. Bugün hava durumu nasıl olacak?
22 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu lçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık