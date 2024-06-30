O bölgelere fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına gelecek olan o bölgeleri uyardı. Fırtına, yaşamı olumsuz etkileyecek etkenlere neden olabilir. İşte merak edilen ayrıntılar...
Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
FIRTINA GELİYOR
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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