O bölgelere fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına gelecek olan o bölgeleri uyardı. Fırtına, yaşamı olumsuz etkileyecek etkenlere neden olabilir. İşte merak edilen ayrıntılar...

O bölgelere fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı
Editör: Nurullah Aydın

Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

O bölgelere fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı - Resim : 1

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

# fırtına # meteoroloji
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