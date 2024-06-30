O bölgelere fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı

Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.