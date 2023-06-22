O illere dikkat! Süper El Nino uyarısı verildi

Mayıs ayında etkisini gösteren sağanak yağışlar Haziran ayında da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda etkisini iyice gösteren El Nino hava sistemi İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sel felaketine neden olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak o illerde yaşayan vatandaşları uyardı.

TÜRKİYE'YE SÜPER EL NİNO UYARISI

Havaforum bir son dakika uyarısında bulundu. Paylaşımda, denizlerin hızla ısındığı ve bunu fırtınalara neden olabileceği belirtilerek, şu uyarıda bulundu:

- Denizler ısınmaya devam ediyor. Süper El Nino geliyor. Isınma bizim denizlerde de başladı. Deniz suyu sıcaklık anomali haritasına bakın. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de kızardı. Tek istisna yer Saros Körfezi ile Bozcaada civarı, buralar normallerin altında, soğuk şimdilik...