O şehirde kar yağışı başladı! Beyaza büründü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarında kar yağacak şehirler listesinde bulunan Kırşehir’de etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı...

O şehirde kar yağışı başladı! Beyaza büründü...

Kırşehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkili olmasıyla uzun süredir kar yağışı bekleyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Erken saatlerden itibaren Özel İdare ekipleri köy yollarında, belediye il merkezinde tedbir aldı. Ankara-Kayseri karayolunda ise Karayolları ekipleri muhtemel olumsuz durumlar için hazırda bekletiliyor.
Kırşehirli vatandaşlar, karın yağmasından memnun olduklarını ve uzun süre boyunca yağış beklediklerini söylediler.

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak! 26 ocak 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak! 26 ocak 2024 hava durumuHava Durumu
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