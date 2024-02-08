O şehirde yaşayanlar dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın...
O şehirde yaşayanlar dikkat, Meteoroloji sağanak yağmur konusunda uyardı. Şemsiyelerinizi hazırlayın, hazırlıklı olun, gece yarısı başlıyor. Bakın o şehir hangisi...
Mersin'de yaşayan vatandaşlar için önemli uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'de sağanak yağış olacağını duyurdu. Mersinliler şemsiyelerinizi hazırlayın. Özellikle gece dışarıda olacak kişileri etkileyecek. İşte Meteoroloji'nin Mersin hakkında yaptığı açıklama...
ŞEMSİYELERİNİZİ HAZIRLAYIN
Mersinliler şemsiyelerinizi hazırlayın, gece sağanak geliyor. Meteoroloji konu hakkında şu sözleri iletti:
Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.