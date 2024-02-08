O şehirde yaşayanlar dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın...

Mersin'de yaşayan vatandaşlar için önemli uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'de sağanak yağış olacağını duyurdu. Mersinliler şemsiyelerinizi hazırlayın. Özellikle gece dışarıda olacak kişileri etkileyecek. İşte Meteoroloji'nin Mersin hakkında yaptığı açıklama...

ŞEMSİYELERİNİZİ HAZIRLAYIN

Mersinliler şemsiyelerinizi hazırlayın, gece sağanak geliyor. Meteoroloji konu hakkında şu sözleri iletti: