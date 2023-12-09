Samsun, Hatay ve Kastamonu İçin Uyarı Verildi!

Hatay, Kastamonu ve Samsun'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu ilde yaşayan insanları uyardı. İşte ayrıntılar...

Samsun, Hatay ve Kastamonu İçin Uyarı Verildi!
Samsun, Hatay ve Kastamonu İçin Uyarı Verildi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hatay, Kastamonu ve Samsun'da yaşayanları ilgilendiren önemli hava durumu haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Hatay'da kuvvetli yağışın beklendiğini bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzey kıyılarında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Samsun, Hatay ve Kastamonu İçin Uyarı Verildi

Samsun, Hatay ve Kastamonu İçin Uyarı Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ayrıca, Orta Karadeniz'de (Kastamonu ve Samsun arasında) yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Hava Durumu Açıkladı!Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Hava Durumu Açıkladı!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hatay # samsun # kastamonu # meteoroloji
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