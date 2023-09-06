Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat! Meteoroloji 5 ili uyardı

Dün İstanbul'da sele neden olan yağış çok sayıda soruna yol açtı. Peki, 6 Eylül günü hava nasıl olacak? İstanbul'u esir alan yağışlar aynı şiddette devam edecek mi? 6 Eylül 2023 günü hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Giresun, Rize, Artvin, Balıkesir ve İzmir'i uyardı.

Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat! Meteoroloji 5 ili uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat! Meteoroloji 5 ili uyardı - Resim : 1

İŞTE 6 EYLÜL'DE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAKARYA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ °C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • MUĞLA °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİVAS °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat! Meteoroloji 5 ili uyardı - Resim : 2

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 36°C
    Az bulutlu
  • VAN °C, 30°C
    Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
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