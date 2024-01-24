Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde soğuk ve yağmurlu havanın ardından güneşin etkisini göstermesi, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu. Vatandaşlardan bazıları balık tutarken, bazıları güneşlenmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti
Son Güncelleme:

Son 1 haftadır sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde olan Manavgat’ta dün ve bugün yazdan kalma bir havanın hakim olmasıyla birlikte okulların da tatil olmasını fırsat bilen Manavgatlılar ailecek sahillere akın etti.

Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek Sahili’nde güneşli havayla birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Sahillere akın eden çok sayıda vatandaş balık avlarken, oturma gruplarını dolduran vatandaşlar piknik ve yürüyüş yapma fırsatı buldu. Sıcak ve güneşli havaya en fazla sevinenler, yağmur ve soğuktan dolayı tatili evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar oldu. Çocuklar sahilde futbol başta olmak üzere oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Altının kilogram fiyatı dudak uçuklattı! Bakın kaç para oldu...Altının kilogram fiyatı dudak uçuklattı! Bakın kaç para oldu...Ekonomi
# antalya # manavgat
Çok Okunanlar
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Öne Çıkanlar Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları artık o seviyeye yükseldi #sondakika #emekli Erdoğan duyurdu! Emekli maaşları artık o seviyeye yükseldi #sondakika #emekli Emeklinin kafasını karıştıran 2024 zamları! Emeklinin kafasını karıştıran 2024 zamları!