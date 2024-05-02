Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor…

İstanbul-Ankara arası ulaşımın önemli noktası olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor…

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminin Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

# Sis # Bolu Dağı
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