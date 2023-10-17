Yağmura, Rüzgara Dikkat! Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı: 17 Ekim Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde bulutlu bir hava gözlenirken Marmara , Kuzey Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çoğu ilde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji ise rüzgarın sert eseceği Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarını uyardı. Peki 17 Ekim 2023 günü hava durumu nasıl olacak ?

17 EKİM 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu