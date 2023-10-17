Yağmura, Rüzgara Dikkat! Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı: 17 Ekim Hava Durumu...
17 Ekim 2023 günü hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre çoğu ilde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte 17 Ekim günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde bulutlu bir hava gözlenirken Marmara , Kuzey Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çoğu ilde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji ise rüzgarın sert eseceği Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarını uyardı. Peki 17 Ekim 2023 günü hava durumu nasıl olacak ?
17 EKİM 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu