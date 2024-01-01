Yeni Yılın İlk Gününde Hava Nasıl Olacak? Meteorolojiye Göre 1 Ocak 2024 İl İl Hava Durumu... Bugün Kar Yağacak Mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yılın ilk hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre bugün kar yağacak mı? İşte 1 Ocak 2024 günü güncel hava durumu raporu...

Yeni Yılın İlk Gününde Hava Nasıl Olacak? Meteorolojiye Göre 1 Ocak 2024 İl İl Hava Durumu... Bugün Kar Yağacak Mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bugün havanın nasıl olacağı açıklandı. Meteorolojiye göre 1 Ocak 2024 günü ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi günü il il hava durumu... 

Yeni Yılın İlk Gününde Hava Nasıl Olacak? Meteorolojiye Göre 1 Ocak 2024 İl İl Hava Durumu... Bugün Kar Yağacak Mı? - Resim : 1

1 OCAK 2024 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Yeni Yılın İlk Gününde Hava Nasıl Olacak? Meteorolojiye Göre 1 Ocak 2024 İl İl Hava Durumu... Bugün Kar Yağacak Mı? - Resim : 2

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Yeni Yılın İlk Gününde Hava Nasıl Olacak? Meteorolojiye Göre 1 Ocak 2024 İl İl Hava Durumu... Bugün Kar Yağacak Mı? - Resim : 3

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

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